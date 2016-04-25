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亚洲 | 2016年 4月 25日 星期一 16:19 BJT

《全球汇市》日圆反弹，美元部位逾一年来首现净空头

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1256  1.1230  +0.23  +3.65  1.0860
    美元/日圆            111.10  111.78  -0.61  -7.65  120.30
    欧元/日圆         125.08  125.45  -0.29  -4.13  130.47
    美元/瑞郎            0.9747  0.9779  -0.33  -2.71  1.0018
    英镑/美元            1.4418  1.4401  +0.12  -2.17  1.4738
    美元/加元            1.2691  1.2668  +0.18  -8.30  1.3839
    美元/离岸人民币         6.5086  6.5050  +0.06  -0.90  6.5680
    澳元/美元            0.7711  0.7703  +0.10  +5.99  0.7275
    新西兰元/美元        0.6867  0.6848  +0.28  +0.62  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0972  1.0985  -0.12  +0.79  1.0886
    欧元/英镑         0.7806  0.7792  +0.18  +5.96  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.1624  9.1689  -0.07  -0.09  9.1705
    美元/挪威克朗        8.2217  8.2415  -0.24  -6.99  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译/审校 刘秀红/张明钧/杜明霞/于春红/蔡美珍/王洋)

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