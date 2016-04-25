《全球汇市》日圆反弹，美元部位逾一年来首现净空头

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1256 1.1230 +0.23 +3.65 1.0860 美元/日圆 111.10 111.78 -0.61 -7.65 120.30 欧元/日圆 125.08 125.45 -0.29 -4.13 130.47 美元/瑞郎 0.9747 0.9779 -0.33 -2.71 1.0018 英镑/美元 1.4418 1.4401 +0.12 -2.17 1.4738 美元/加元 1.2691 1.2668 +0.18 -8.30 1.3839 美元/离岸人民币 6.5086 6.5050 +0.06 -0.90 6.5680 澳元/美元 0.7711 0.7703 +0.10 +5.99 0.7275 新西兰元/美元 0.6867 0.6848 +0.28 +0.62 0.6825 欧元/瑞郎 1.0972 1.0985 -0.12 +0.79 1.0886 欧元/英镑 0.7806 0.7792 +0.18 +5.96 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.1624 9.1689 -0.07 -0.09 9.1705 美元/挪威克朗 8.2217 8.2415 -0.24 -6.99 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 刘秀红/张明钧/杜明霞/于春红/蔡美珍/王洋)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选