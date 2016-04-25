更新版 1-中国汇市：人民币收盘小幅下跌，美联储议息会议前美指大概率走升

* 人民币收盘微跌，中间价三连跌至四周新低 * 中间价续紧随隔夜美指波动，市场价则紧贴日内美指运行 * 路透计算周一人民币指数小幅反弹 * 美联储议息会议前美指料持续走升 (新增评论和收盘报价) 路透北京4月25日 - 人民币兑美元即期 周一收盘随中间价下跌，中间价则随 美指大幅调低222点至四周新低。交易员称，中间价基本跟随隔夜美指，但市场价和日内美 指表现贴合紧密，另外中间价快速下调后，市场价持续强于中间价，客盘与自营盘结汇需求 上升。 他们并指出，本周三美联储议息会议结束前，美指将大概率走升，但市场预计美联储声 明仍将偏鸽派，会议结束后美指将回调。从技术角度看，短期人民币汇价将继续随美指反向 波动。 “近期汇价都在（美元）中间价之下折价交易，自营在高位想止损，客户在高位还是结 汇为主，目前市场心态还是逢高结汇为主。”一中资行交易员称。 他并表示，这并非因为市场预期人民币会升值，而是相信央行的掌控能力，“外贸企业 还是有结汇的实需，并且购汇还是想逢低买。当然如果人民币连续贬值一段时间，大家的心 态可能有变化。” 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(22日)的人民币汇率指数 为97. 22，较前周下跌0.16%，较2014年底下跌2.78%，该指数并连续四周创记录新低。 而根据路透计算的周一人民币CFETS指数则小幅反弹至97.31的一周新高，因人民币对欧 元、日圆出现较大升幅，直接抵消了人民币兑美元的贬值幅度。 全球汇市方面，日圆周一自上周稍晚跌势中反弹，投资者关注焦点转向日本央行本周会 议。很多人预期日本央行将进一步放松货币政策，以遏制日圆升势。截至上周二的一周，对 于日圆进一步走强的押注触及纪录高位，而美元部位逾一年来首次转为净空头。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.4969 6.4930 -0.06% 中间价 6.512 6.4898 -0.34% 成交额 208.3亿美元 203亿美元 日内波动幅度(pips) 160 日高6.494 日低6.51 今年以来升贬幅度 -0.05% 2005年汇改以来升贬幅度 27.39% 一年期美元/人民币掉期 +783 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.5072 6.5065 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.6875 6.678 R=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5013；交易中心自1月4日 起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参 考汇率。 中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度 和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇 率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价 ，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子/张金栋; 审校 曾祥进/杨淑祯)