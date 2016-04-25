路透基点：台湾晶元光电寻求58亿台币等值三年期再融资贷款--TRLPC

路透香港4月25日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市的发光二极体(LED)生产商--晶元光电正在筹集一笔最多58亿台币等值(1.79亿美元)的三年期贷款，用于现有债务的再融资。

第一商业银行、台湾土地银行和台北富邦商业银行为牵头行兼簿记行， 其中台湾土地银行任额度代理行和担保品控管行，第一商业银行和富邦银行为文件代理行。

贷款有两年延期选择权，贷款由三部分组成，其中A部分50亿台币，B部分20亿台币，C部分2,500万美元。AB两部分总额不得超过50亿台币。

晶元光电是A部分的借款人，其下子公司璨圆光电和江苏璨扬光电有限公司分别为B和C部分的借款人。

A部分贷款进一步分为两部分，其中A1部分为15亿台币的有期贷款，用于晶元光电2018年8月到期的2.5亿美元可转债的再融资；A2部分为35亿台币循环贷，用于运营资本。

B和C部分资金主要用于璨圆光电2014年12月签署的16亿台币三年期贷款的再融资，以及江苏璨扬光电2011年6月借入的5,000万美元五年期贷款的再融资。

贷款3月底开始安排，邀请银行以下三个层级参贷：

承贷8亿台币和400万美元或以上，获簿记行头衔，前端费18个基点；

承贷6-7.99亿台币和300-390万美元，任经理行，前端费13个基点；

承贷4-5.99亿台币和200-290万美元，任参贷行，前端费6个基点。

本案以晶元光电的土地、厂房和机械设备为担保。江苏璨扬光电的母公司璨圆光电为C部分贷款的担保人。

银行回复截止日期为5月6日。

晶元光电上次涉足市场是在2006年4月，借入15亿台币的五年期贷款，最高综合收益约为51个基点，利率为较90日一级市场商业票据利率加码50个基点。(完)