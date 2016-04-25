中国期货：铁矿石和聚丙烯期货手续费由万分之0.9调升至万分之1.8--大商所

路透北京4月25日 - 中国大连商品交易所周一称，自周二起，调升铁矿石和聚丙烯期货手续费至万分之1.8，并调整了黄大豆1号和线性低密度聚乙烯期货的手续费。

刊登在大商所网站上的通知指出，2016年4月26日起，铁矿石和聚丙烯品种手续费标准由成交金额的万分之0.9调整为成交金额的万分之1.8。

而黄大豆1号和线型低密度聚乙烯品种同一合约当日先开仓后平仓交易不再减半收取手续费，手续费标准恢复至2元/手。

近期在宏观经济运行和货币政策变化及供给侧改革推进下，相关产业供需结构开始发生变化，国内期货市场众多品种成交量和换手率持续快速增加，价格波动幅度加大、触及停板情况发生较为频繁，出现交易过热趋势。

在此情况下大商所通过持续调整合约涨跌停板、最低交易保证金及手续费收取标准，以防范交易过热带来的潜在风险，引导理性投资，并进一步增强市场抵抗和化解风险的能力。