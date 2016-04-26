台湾经济指标预测--4月26日至5月24日

国际油市：美元走软激励油价走高，但美国增产预期限制涨幅
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月25日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *4/29 0830 经济成长率 第一季 -- -0.52% (概估值) (第四季统计值) * 5月2日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月 -- 4,316.01 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +2.00% 数(CPI) * 5月9日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/9 1600 出口 4月 -- -11.4% * 5月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/20 1600 外销订单 4月 -- -4.7% 年变动率 5/20 1620 经常帐 第一季 -- 顺差200.1亿美元 * 5月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/23 0830 季调失业率 4月 -- 3.92% 5/23 1600 工业生产指数 4月 -- -3.57% *5/24 1620 M2年增率 4月 -- 4.81% 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 1700(预) 重贴现率 第二季 -- 1.500% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
路透北京1月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三大幅抬升，短端上行更为明显。交易员称，境内人民币流动性持续紧张，而美元流动性相对宽松，导致掉期市场买盘增加，推升掉期曲线。隔夜掉期点 一度升至50点，创近三周新高；受短端传导且大行卖压不大，一年期掉期 一度升至1,001点创七个月新高。
路透首尔1月18日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超193 亿韩元。外资已连续四天卖超韩股，期间累计净卖出3,755亿韩元(3.2241亿美元)的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月18日 -19.3 87.4 -69.5 ^1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.