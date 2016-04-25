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市场报道 | 2016年 4月 25日 星期一 17:15 BJT

欧洲个股：诺华制药探讨出售所持罗氏股权，但不会在近期--消息人士

路透伦敦/苏黎世4月25日 - 两位熟悉情况的消息人士称，诺华制药 正在与银行协商方案，将出售所持竞争对手罗氏 价值约135亿瑞郎(138亿美元)的股权，但不会在近期出售。

“持股迟早会出售，诺华制药正在与银行协商如何进行，但并不急于一时，”其中一位消息人士表示。

另一位消息人士称，近几周以来，诺华制药对于出售持股的意愿加大。

诺华制药持有罗氏三分之一具有投票权的股权，称之为具有战略意义的金融投资，拒绝就该消息予以置评。罗氏也拒绝发表评论。(完) (编译 刘秀红；审校 张荻)

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