欧洲个股：诺华制药探讨出售所持罗氏股权，但不会在近期--消息人士

路透伦敦/苏黎世4月25日 - 两位熟悉情况的消息人士称，诺华制药 正在与银行协商方案，将出售所持竞争对手罗氏 价值约135亿瑞郎(138亿美元)的股权，但不会在近期出售。

“持股迟早会出售，诺华制药正在与银行协商如何进行，但并不急于一时，”其中一位消息人士表示。

另一位消息人士称，近几周以来，诺华制药对于出售持股的意愿加大。