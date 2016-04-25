欧洲个股：诺华制药探讨出售所持罗氏股权，但不会在近期--消息人士

亚洲橡胶：1月18日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
路透伦敦/苏黎世4月25日 - 两位熟悉情况的消息人士称，诺华制药 正在与银行协商方案，将出售所持竞争对手罗氏 价值约135亿瑞郎(138亿美元)的股权，但不会在近期出售。
“持股迟早会出售，诺华制药正在与银行协商如何进行，但并不急于一时，”其中一位消息人士表示。
另一位消息人士称，近几周以来，诺华制药对于出售持股的意愿加大。
诺华制药持有罗氏三分之一具有投票权的股权，称之为具有战略意义的金融投资，拒绝就该消息予以置评。罗氏也拒绝发表评论。(完) (编译 刘秀红；审校 张荻)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f