台湾央行：开放申购14、28、91和182天期存单，金额不限

路透台北4月26日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购14、28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行存单到期4,784.85亿台币。

今日央行存单各天期发行利率如下：14天期为0.25%；28天期为0.66%；91天期为0.72%；182天期则为0.84%。