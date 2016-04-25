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市场报道 | 2016年 4月 25日 星期一 17:32 BJT

《汇市简讯》英镑/美元有望升至3月18日高位1.4514上方

0923GMT：

* 英镑/美元当日在云区上方交投震荡，对于空方来说是遇到相当大的挫折

* 未来几天仍有大幅上涨的空间

* 有望涨至3月18日高位1.4514上方

* 如果今日收在1.4514上方，那么将加速英镑升势

* 我们在1.4330处作多，已提高止损位

* 技术图表 tmsnrt.rs/21bPLa9

(完)

(编译 于春红; 审校 艾茂林)

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