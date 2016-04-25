《汇市简讯》英镑/美元有望升至3月18日高位1.4514上方

亚洲橡胶：1月18日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
0923GMT：
* 英镑/美元当日在云区上方交投震荡，对于空方来说是遇到相当大的挫折
* 未来几天仍有大幅上涨的空间
* 有望涨至3月18日高位1.4514上方
* 如果今日收在1.4514上方，那么将加速英镑升势
* 我们在1.4330处作多，已提高止损位
* 技术图表 tmsnrt.rs/21bPLa9
(完)
(编译 于春红; 审校 艾茂林)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f