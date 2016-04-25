中国信用债：广西有色5亿元PPN再次未能按期兑付，连续出现违约

路透上海4月25日 - 继2月末到期的一期非公开定向债务融资工具(PPN)违约后，中国广西有色金属集团周一公告，应于4月23日到期兑付的另一期本金为5亿元人民币的PPN，也未能按期兑付本息，连续出现违约。

本次所涉及的PPN为13桂有色PPN002，期限三年，本计息期债券利率为5.56%，当前最新主体评级为BBB。主承销商为光大银行和国开行。

广西有色表示，公司去年12月向法院提交破产重整申请并被受理，因此不能按期兑付本期PPN。

广西有色金属集团今年3月公告，由于连续亏损资不抵债，已经进入破产重组程序，造成其应于今年2月27日到期兑付的非公开定向债务融资工具13桂有色PPN001本息到期不能偿付。

2015年6月，广西有色曾对其公开发行的一期中期票据提示偿付风险，不过最终如期兑付。

经济基本面疲弱令企业经营压力进一步加大，今年中国信用债违约风险暴露料更甚于去年，年初至今已有山东山水水泥集团、云峰集团、亚邦集团等多个违约案例出现。另外，也有发行人因融资成本、清产核资等原因，计划提前兑付债券。

广西有色金属集团有限责任公司组建于2008年，属广西国资委独资企业，成立目的为整合自治区内非铝有色金属资源，业务涵盖锡、铅、锌、锑、铟等有色金属的采选、冶炼，以及再生铜、铁锰、工程施工及贸易等。(完)

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