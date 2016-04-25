重温稿-《中国新债预测》国开行一至七年债定位料高于二级，需求有赖资金情况

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，受印尼及斯里兰卡需求推动
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
* 招标品种：国开行1/3/5/7年固息增发债 * 期限及招标金额：1/3/7年：60亿元；5年：70亿元 * 招标时间：1/3/5年：4月26日9:30-10:30；7年：4月19日9:30-11:20 * 受访人数: 7位(银行、券商) * 预测区间：2.66%-2.87%；3.10%-3.18%；3.30%-3.40%；3.50%-3.68% * 预测均值: 2.77%；3.14%；3.36%；3.59% 路透北京4月25日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一至七年四期债。路 透调查显示，现券二级市场弱势未改，且流动性紧张情况尚未有彻底缓解，料继续拖累一级 市场表现；明日国开债需求尚要看早盘资金状况，预计中标结果仍将高于二级，预测均值分 别为2.77%、3.14%、3.36%和3.59%。 华东一券商研究人士说，“（今天发的）农发情况是不错，现在有需求的只有配置盘了 ，二级市场利空还没出尽，目前相对国债只是反映了税差。我觉得（明天结果）跟二级差不 多，略高。” 他并称，短期看二级市场上周上了20bp（基点），已经反映了税差影响，“但资金面和 通胀这些利空因素还没爆，一级市场还是应该会高一点。” 中国农业发展银行下午招标的一年、三年和五年增发债，中标收益率分别为2.8187%、3 .1585%和3.3585%，对应投标倍数2.54倍、2.96倍和3.27倍；七年和10年期增发债中标收益 率分别为3.6707%和3.7092%，对应的投标倍数为4.11倍和5.86倍。 上海一银行交易员说，“下午资金好了一点，考虑到目前二级市场趋势，算上返费啥的 ，感觉会比今天（二级水平）小上一点，看看明天资金面情况吧。” 中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、 七年期品种的最新收益率为2.7270%、3.0501%、3.2879%和3.5493%。 明日招标四期债中，一年、三年期分别为国开行今年第九期 、第八期 CN160208=CFXS增发债，票面利率为2.29%和2.72%；五年、七年期分别为该行今年第六期C N160206=CFXS、七期 增发债，票面利率为2.96%和3.24%。 具体发行条款如下： 2016年第九、八、六、七期增发债 发行上限 1/3/7年：60亿元；5年：70亿元 期限/计息方式 1/3/5/7年固息 招标时间 1/3/5年：4月26日9:30-10:30 7年：4月26日9:30-11:20 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 4月28日 起息日 1年：3/9；3年：3/3；5年：2/18 7年：2/25 分销期 4/27-4/28 上市日 5月3日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10% (完) (发稿 侯向明； 审校 林高丽)
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人