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亚洲 | 2016年 4月 26日 星期二 07:30 BJT

重温稿-《中国新债预测》国开行一至七年债定位料高于二级，需求有赖资金情况

* 招标品种：国开行1/3/5/7年固息增发债
    * 期限及招标金额：1/3/7年：60亿元；5年：70亿元
    * 招标时间：1/3/5年：4月26日9:30-10:30；7年：4月19日9:30-11:20
    * 受访人数: 7位(银行、券商)
    * 预测区间：2.66%-2.87%；3.10%-3.18%；3.30%-3.40%；3.50%-3.68%
    * 预测均值: 2.77%；3.14%；3.36%；3.59%

    路透北京4月25日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一至七年四期债。路
透调查显示，现券二级市场弱势未改，且流动性紧张情况尚未有彻底缓解，料继续拖累一级
市场表现；明日国开债需求尚要看早盘资金状况，预计中标结果仍将高于二级，预测均值分
别为2.77%、3.14%、3.36%和3.59%。
    
    华东一券商研究人士说，“（今天发的）农发情况是不错，现在有需求的只有配置盘了
，二级市场利空还没出尽，目前相对国债只是反映了税差。我觉得（明天结果）跟二级差不
多，略高。”
    
    他并称，短期看二级市场上周上了20bp（基点），已经反映了税差影响，“但资金面和
通胀这些利空因素还没爆，一级市场还是应该会高一点。”
    
    中国农业发展银行下午招标的一年、三年和五年增发债，中标收益率分别为2.8187%、3
.1585%和3.3585%，对应投标倍数2.54倍、2.96倍和3.27倍；七年和10年期增发债中标收益
率分别为3.6707%和3.7092%，对应的投标倍数为4.11倍和5.86倍。 

    上海一银行交易员说，“下午资金好了一点，考虑到目前二级市场趋势，算上返费啥的
，感觉会比今天（二级水平）小上一点，看看明天资金面情况吧。”
    
    中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、
七年期品种的最新收益率为2.7270%、3.0501%、3.2879%和3.5493%。
    
    明日招标四期债中，一年、三年期分别为国开行今年第九期 、第八期
CN160208=CFXS增发债，票面利率为2.29%和2.72%；五年、七年期分别为该行今年第六期C
N160206=CFXS、七期 增发债，票面利率为2.96%和3.24%。

    具体发行条款如下：
                   2016年第九、八、六、七期增发债
 发行上限          1/3/7年：60亿元；5年：70亿元
 期限/计息方式     1/3/5/7年固息  
 招标时间          1/3/5年：4月26日9:30-10:30
                   7年：4月26日9:30-11:20
 招标方式          单一价格(荷兰式)
 缴款日            4月28日
 起息日            1年：3/9；3年：3/3；5年：2/18
                   7年：2/25
 分销期            4/27-4/28
 上市日            5月3日
 基本承销额        不设立
 付息频率          按年
 发行人增发权利    保留
 承揽费            1年无；3年0.05%；5/7年0.10%
 (完)

 (发稿 侯向明； 审校 林高丽)

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