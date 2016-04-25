路透基点：交银金融租赁获得7,000万美元子弹式贷款--TRLPC

路透香港4月25日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，交银金融租赁有限责任公司从四家银行筹得7,000万美元的13个月期子弹式贷款，用于运营资本。

三井住友银行(中国)为独家牵头行、簿记行和额度代理行，贷款利率较三个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码100个基点。

承贷2,000万美元或以上的银行，获得11个基点的前端费；承贷不足2,000万美元的银行，获5个基点前端费。

贷款于3月28日签署，并已全部提取。

借款人是交通银行的全资金融租赁分支。(完)