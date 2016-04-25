路透基点：交银金融租赁获得7,000万美元子弹式贷款--TRLPC

标题新闻：去年10月全球精炼铜市场供应过剩4.8万吨，前10个月短缺6.4万吨－国际铜业研究组织
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路透香港4月25日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，交银金融租赁有限责任公司从四家银行筹得7,000万美元的13个月期子弹式贷款，用于运营资本。
三井住友银行(中国)为独家牵头行、簿记行和额度代理行，贷款利率较三个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码100个基点。
承贷2,000万美元或以上的银行，获得11个基点的前端费；承贷不足2,000万美元的银行，获5个基点前端费。
贷款于3月28日签署，并已全部提取。
借款人是交通银行的全资金融租赁分支。(完)
(编译 艾茂林; 审校 刘秀红)
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