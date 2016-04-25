台湾央行：1至3月银行平均超额准备创六年新高，因全球央行均宽松

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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路透台北4月25日 - 台湾央行周一公布，今年1至3月银行体系净超额准备平均达到412亿台币，创下2009年全球金融海啸以来新高水准，主要是全球央行都采取宽松的货币政策，台湾央行是〞相对宽松〞。
台湾央行公布，今年前3月银行体系净超额准备分别为：1月462亿、2月则是408月及3月是367亿；1至3月平均为412亿台币。
〞今年前三月超额准备平均是412亿台币，是相对比较高的水准，也是相对的宽松，这跟全球央行的情况大致一样。〞央行经济研究处副处长吴懿娟说。
她表示，去(2015)年前三月银行体系超额平均为375亿台币，与去年同期比较增加，创六年以来新高，〞2009年的超额准备有超过一千亿台币。〞
吴懿娟并称，最近有些预测机构下修台湾今年经济成率至1.5%，甚至低于1.5%；通膨预测大部分则估低于1%，显示通预期是〞温和一点〞。
她说，在全球央行均采取宽松货币政策之下，近来台湾银行体系净超额准备改写六年新高，显示〞台湾央行跟全球央行的情况大致是一样的、是采相对的宽松的政策。〞(完) (记者 罗两莎 ；; 审校 杨淑祯)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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