台湾央行：1至3月银行平均超额准备创六年新高，因全球央行均宽松

路透台北4月25日 - 台湾央行周一公布，今年1至3月银行体系净超额准备平均达到412亿台币，创下2009年全球金融海啸以来新高水准，主要是全球央行都采取宽松的货币政策，台湾央行是〞相对宽松〞。

台湾央行公布，今年前3月银行体系净超额准备分别为：1月462亿、2月则是408月及3月是367亿；1至3月平均为412亿台币。

〞今年前三月超额准备平均是412亿台币，是相对比较高的水准，也是相对的宽松，这跟全球央行的情况大致一样。〞央行经济研究处副处长吴懿娟说。

她表示，去(2015)年前三月银行体系超额平均为375亿台币，与去年同期比较增加，创六年以来新高，〞2009年的超额准备有超过一千亿台币。〞

吴懿娟并称，最近有些预测机构下修台湾今年经济成率至1.5%，甚至低于1.5%；通膨预测大部分则估低于1%，显示通预期是〞温和一点〞。