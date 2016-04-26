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亚洲 | 2016年 4月 26日 星期二 08:00 BJT

重温稿-台湾货币市场：央行冲销力度大减放钱淹市场，短票利率部分见2字头

* 央行冲销力度大减放钱淹市场，拆款需求减
    * 短票利率部分见〞2字头〞，成交于0.29%
    * RP利率大致持稳，惟成交低档比重渐增

     记者 罗两莎
    路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。调度人士指出，央行冲销力度大减
，今天市场资金依旧浮滥，本地和外商银行都快被钱淹死，隔夜拆款需求不大，因而充份供
应跨月资金，利率亦于低档盘旋。
    
    他们表示，央行大砍隔夜资金委托代收金额、放〞钱淹市场〞，致近来各大银行均面临
满手资金苦无去处窘境，除少数中小型银行及票券商有拆入需求，今天多家大银行都不怎么
做拆款。
     
    〞我们都被快淹死了，大家准备好救生圈、救生衣吧。〞一位大型金融机构资调人员说
。
    
    另一银行资调人员即称，今天很〞平〞，市场几乎没有什么拆款需求，只好下午去央行
排队，把希望寄托在央行身上。
     
    票券商资调人员也说，今天资金还是很多、钱很好拿，利率变化不大，月内大都拆在0.
25-0.28%，跨月则在0.31-0.32%。
                
 本地时间18:14                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      32.361                     32.330    
 台湾加权股价指数<.TWII         8,560.28                  8,535.75    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.201%                    0.201%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.200-0.250%               0.200-0.260%
   --一周拆款利率区间           0.200-0.310%               0.200-0.310%
   --两周拆款利率区间           0.220-0.330%               0.240-0.330%
        

    **短票利率部分见2字头**

    短票方面，票券商表示，今天市场资金相当宽松，但发票量不大，资金缺口很快就平了
。
    
    〞今天票源满少的，开门半小时就销售一空。〞一位大型票券商交易员说。
    
    他们指出，近来央行大砍隔夜资金委托代收金额、大减冲销力度，致各大银行满手资金
，而发票量又少，一大早银行就主动找上门，票很快就被抢光。〞不能再收了啦，没有票了
。〞一大型票券公司交易员说。
    
    今日大型票券商与银行间承作跨月30天期自保短票利率主要成交在0.30%，部分成交于0
.29%；上日亦于0.30%，少数成交在0.29%、0.31%。
   
     台湾央行周一发行96亿台币定存单，与今日存单到期金额80亿相较，定存单发行余额
增16亿。
    
    本周央行定存单到期总额1兆746.65亿台币，分别是：周二4,784.85亿、周三1,975亿、
周四2,401.8亿、周五1,505亿台币。
    
    集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率首见〞
2字头〞，下跌到0.299%，前日在0.300%，上日区间0.28-0.35%；前日在0.28-0.305%，成交
量136.91亿台币，前日为143.38亿。

    拆款中心资料 显示，周一超额准备为394亿台币，累积超额准备7,235亿台币、加
计前期1%的超额准备为9,470亿台币。
    
       
    **RP利差成交低档渐增**

    债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员指出，虽已接近月底但市场资金却非常多，RP
利率区间维持原水准，惟成交于低档的比重逐渐升高。
    
    〞前阵子嫌我们的利率不好，现在不是利率问题，是没有券可以做了。〞一位大型证券
商交易员说。
      
    今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.30%，少数在0.29%、0.31
%；上日则在0.30-0.31%，少数见0.29%、0.32%；短天期及一个月天期公司债附买回利率主
要成交在0.38-0.39%，上日为0.38-0.40%。
    
    今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率区间大致持稳；短天期公债附买回利
率主要在0.23-0.25%；上日则在0.23-0.26%；公司债附买回利率主要成交在0.23-0.29%，上
日亦同。与银行承做的债券附买回利率约在0.30-0.31%左右。(完) 

 (记者 罗两莎；审校)

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