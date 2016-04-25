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亚洲 | 2016年 4月 25日 星期一 18:55 BJT

东南亚股市：新加坡领跌多收低，静待美日央行政策会议

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   362.76    -3.04   -0.83   +9.00   332.82
    新加坡                     2900.28   -40.15   -1.37   +0.61  2882.73
    马来西亚                  1714.51    -3.45   -0.20   +1.30  1692.51
    泰国                      1408.71    -2.10   -0.15   +9.37  1288.02
    印尼                      4878.86   -35.88   -0.73   +6.22  4593.01
    菲律宾                     7250.13    -5.26   -0.07   +4.29  6952.08
    越南                        591.58    -0.90   -0.15   +2.17   579.03
    (完)

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