东南亚股市：新加坡领跌多收低，静待美日央行政策会议

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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涨跌 当日 今年以来 2015年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 362.76 -3.04 -0.83 +9.00 332.82 新加坡 2900.28 -40.15 -1.37 +0.61 2882.73 马来西亚 1714.51 -3.45 -0.20 +1.30 1692.51 泰国 1408.71 -2.10 -0.15 +9.37 1288.02 印尼 4878.86 -35.88 -0.73 +6.22 4593.01 菲律宾 7250.13 -5.26 -0.07 +4.29 6952.08 越南 591.58 -0.90 -0.15 +2.17 579.03 (完)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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