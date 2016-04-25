版本:
中国
中国财经报道 | 2016年 4月 25日 星期一 19:15 BJT

美股业绩：施乐第一季营收下滑4.2%，受美元走强拖累

路透4月25日 - 施乐(全录/Xerox) 公布第一季营收下滑4.2%，受美元走强所累。

该公司公布3月31日止的第一季可归属公司的净利下降至3,400万美元，或每股盈余(EPS)0.03美元。上年同期分别为2.25亿美元或每股0.19美元。

经调整后，该公司EPS为0.22美元。

施乐第一季营收从44.7亿美元降至42.8亿美元。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

更多 中国财经报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐