美股业绩：施乐第一季营收下滑4.2%，受美元走强拖累

标题新闻：截至1月10日当周美国货币市场基金资产减少130.1亿美元，至2.664万亿美元-iMoneyNet
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路透4月25日 - 施乐(全录/Xerox) 公布第一季营收下滑4.2%，受美元走强所累。
该公司公布3月31日止的第一季可归属公司的净利下降至3,400万美元，或每股盈余(EPS)0.03美元。上年同期分别为2.25亿美元或每股0.19美元。
经调整后，该公司EPS为0.22美元。
施乐第一季营收从44.7亿美元降至42.8亿美元。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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路透纽约1月9日 - 中国电商阿里巴巴集团发言人Bob Christie称，执行董事长马云周一与美国当选总统特朗普会面，提出了阿里巴巴未来五年的新计划，将美国的一百万家小型企业接入阿里巴巴电商平台，面向中国消费者进行销售。
路透1月5日 - 信息技术研究和咨询公司Gartner Inc 周四表示，将收购企业研究和分析服务提供商CEB Inc ，以扩大其企业服务业务；这笔现金加股票的收购交易价值26亿美元。