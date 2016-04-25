马来西亚期市：棕榈油连二跌，因出口疲软且产量料上升

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透吉隆坡4月25日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第二个交易日下跌，因出口需求不振，且交易员预期棕榈油产量将出现季节性上扬。
7月棕榈油合约 下跌1.3%，报每吨2,655马币。稍早触及一周低点2,653马币。
成交量为61,436口。2015年日均成交量为44,600口。
“未来几个月，产量可能上升，这也是市场下跌的原因，”一交易员称。
“出口脚步没有跟上...市场不太可能走高，而且由于4月整体出口较弱，市场将会持续盘低。”
船货验证机构Intertek Testing Services数据显示，4月1-25日马来西亚棕榈油产品出口仅较上月同期增加0.4%，另一家机构Societe Generale de Surveillance数据则显示出口需求持平。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选