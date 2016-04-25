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亚洲 | 2016年 4月 25日 星期一 19:52 BJT

马来西亚期市：棕榈油连二跌，因出口疲软且产量料上升

路透吉隆坡4月25日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第二个交易日下跌，因出口需求不振，且交易员预期棕榈油产量将出现季节性上扬。

7月棕榈油合约 下跌1.3%，报每吨2,655马币。稍早触及一周低点2,653马币。

成交量为61,436口。2015年日均成交量为44,600口。

“未来几个月，产量可能上升，这也是市场下跌的原因，”一交易员称。

“出口脚步没有跟上...市场不太可能走高，而且由于4月整体出口较弱，市场将会持续盘低。”

船货验证机构Intertek Testing Services数据显示，4月1-25日马来西亚棕榈油产品出口仅较上月同期增加0.4%，另一家机构Societe Generale de Surveillance数据则显示出口需求持平。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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