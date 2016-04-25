国际油市：航煤现货价差转为升水，跨月价差收窄

路透新加坡4月25日 - 亚洲航煤现货价差周一随近月合约跨月价差走强，行业消息人士表示交易活络，且近期需求前景畅旺。

航煤现货价差较新加坡报价周一从上周的每桶贴水0.1美元转为升水0.01美元。

在互换市场，5月/6月合约贴水周一收窄至每桶较新加坡报价贴水负0.3美元，上周收盘为负0.7美元。

“今天航煤较强，平均约涨0.05美元。”一新加坡经纪商说。“有趣的是，看到贸易商站在买方，而银行站在卖方。”

柴油市场方面，指标500ppm柴油维持近期的强劲态势，现货价差和即期跨月价差仍处于升水。

尽管受到需求放缓和库存增加的影响，柴油展望偏空，但500ppm现货价差仍较新加坡报价每桶升水0.03美元。

新加坡现货交易有两笔成交。

维多公司从永顺油品(Winson Oil)买入150,000桶500ppm柴油，5月15-19日装运，离岸价格(FOB)为与新加坡报价平价。

永顺油品从维多公司买入100,000桶航煤，5月10-14日装运，FOB价格为每桶贴水0.1美元。(完)

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