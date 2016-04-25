国际油市：亚洲石脑油裂解价差上扬，受南亚及东亚需求支撑

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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路透新加坡4月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周一升至八个交易日高位每吨72.23美元，受买盘稳定涌入支撑，另一方面，汽油裂解价差则在七个交易日高位每桶7.88美元。
马来西亚Titan及菲律宾JG Summit皆寻求购买6月上半月石脑油船货。
新加坡共七笔汽油现货交易成交，道达尔为主要卖家，卖出其中五批船货。
托克(Trafigura)向道达尔买进两批92汽油船货，船期5月21-25日，价格皆为每桶52.70美元。
SK能源亦向道达尔买进两批92汽油船货，一批船期为5月15-19日，每桶52.50美元，另一批为5月10-14日，每桶52.30美元。
联合石化分别向道达尔及中石油买进92汽油船货，船期5月10-14日，每桶52.50美元。
壳牌向PTT买进一批95汽油船货，船期5月16-20日，每桶55.30美元。
Socar向伊藤忠商事卖出一批石脑油船货，6月下半月交货，每吨406美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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