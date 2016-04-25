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亚洲 | 2016年 4月 25日 星期一 20:48 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上扬，受南亚及东亚需求支撑

路透新加坡4月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周一升至八个交易日高位每吨72.23美元，受买盘稳定涌入支撑，另一方面，汽油裂解价差则在七个交易日高位每桶7.88美元。

马来西亚Titan及菲律宾JG Summit皆寻求购买6月上半月石脑油船货。

新加坡共七笔汽油现货交易成交，道达尔为主要卖家，卖出其中五批船货。

托克(Trafigura)向道达尔买进两批92汽油船货，船期5月21-25日，价格皆为每桶52.70美元。

SK能源亦向道达尔买进两批92汽油船货，一批船期为5月15-19日，每桶52.50美元，另一批为5月10-14日，每桶52.30美元。

联合石化分别向道达尔及中石油买进92汽油船货，船期5月10-14日，每桶52.50美元。

壳牌向PTT买进一批95汽油船货，船期5月16-20日，每桶55.30美元。

Socar向伊藤忠商事卖出一批石脑油船货，6月下半月交货，每吨406美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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