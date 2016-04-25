版本:
中国
市场报道 | 2016年 4月 25日 星期一 21:43 BJT

美国热股：Gannett出价收购论坛报业，后者盘初暴涨逾55%

路透4月25日 - 今日美国报发行商Gannett 宣布，向论坛报业(Tribune Publishing) 提出以8.15亿美元收购后者，包括承接债务 。

Gannett周五收报15.77美元，周一盘初小涨0.19%，报15.8美元。论坛报业周五收报7.52美元，周一盘初暴涨55.85%，报11.72美元。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐