美国热股：Gannett出价收购论坛报业，后者盘初暴涨逾55%

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 今日美国报发行商Gannett 宣布，向论坛报业(Tribune Publishing) 提出以8.15亿美元收购后者，包括承接债务 。
Gannett周五收报15.77美元，周一盘初小涨0.19%，报15.8美元。论坛报业周五收报7.52美元，周一盘初暴涨55.85%，报11.72美元。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选