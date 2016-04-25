国际油市：亚洲380cst燃料油跨月价差及现货价差贴水走阔

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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路透新加坡4月25日 - 亚洲380cst燃料油现货价差及即期跨月价差贴水周一皆走阔，市场活动淡静。
“整天都非常清淡，”新加坡一交易商称。
380cst燃料油现货价差下跌至较新加坡报价每吨贴水1.47美元，较上周的1.32美元下跌0.15美元。
5月/6月380cst燃料油正价差扩大0.25美元，较新加坡报价每吨低1.25美元。6月/7月合约价差维持为较新加坡报价每吨低2美元。
新加坡成交一笔现货交易。BP向Coastal卖出20,000吨高硫燃料油，5月21-25日交货，每吨197.50美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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