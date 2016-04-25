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亚洲 | 2016年 4月 25日 星期一 20:52 BJT

国际油市：亚洲380cst燃料油跨月价差及现货价差贴水走阔

路透新加坡4月25日 - 亚洲380cst燃料油现货价差及即期跨月价差贴水周一皆走阔，市场活动淡静。

“整天都非常清淡，”新加坡一交易商称。

380cst燃料油现货价差下跌至较新加坡报价每吨贴水1.47美元，较上周的1.32美元下跌0.15美元。

5月/6月380cst燃料油正价差扩大0.25美元，较新加坡报价每吨低1.25美元。6月/7月合约价差维持为较新加坡报价每吨低2美元。

新加坡成交一笔现货交易。BP向Coastal卖出20,000吨高硫燃料油，5月21-25日交货，每吨197.50美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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