欧元债市：德债收益率触及五周高位，ESM债券发行令市场承压

路透伦敦4月25日 - 德国公债收益率(殖利率)周一触及五周高位，逆转稍早跌势，因投资者等待欧洲稳定机制(ESM)发行新债。

IFR报导，ESM周一指定巴克莱等银行担任2032年5月31日到期的16年期债券发行的联合主承销商。

“有关银行承销16年期ESM债券的报导推高欧债收益率，”瑞穗策略师Peter Chatwell表示，“但市场交投清淡，看来公债收益率上扬并非受基本面因素推动。”

指标10年期德债 收益率上涨超过3个基点，至0.28%。欧元区公债收益率全线上升1-5个基点。

欧债收益率稍早下跌，此前一项调查显示，德国4月企业景气判断指数意外小降，巩固了欧洲央行的超宽松货币政策将维持一段时间的预期。

德国经济智库Ifo对约7,000家企业的月度调查显示，4月企业景气判断指数从3月的106.7降至106.6，低于路透调查预估的107.0。

德债收益率上周周线升幅为去年12月来最大，因油价反弹，且上周四欧洲央行在政策会议传递出将保持观望的讯息。

市场焦点转向将在周三结束的美联储政策会议和周四的日本央行会议。