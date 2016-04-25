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货币新闻 | 2016年 4月 25日 星期一 23:03 BJT

USDA报告：4月21日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透4月25日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨
计)：
    
   一周截至日 04/21/2016    04/14/2016    04/14/2016    04/23/20
15  
                  初值        修正值         前值    
    小麦       406,164       458,465       456,924       553,228
    燕麦 　          0             0             0             0
    大麦         　  0           563           490            24
    玉米     1,136,995     1,100,778     1,088,552     1,370,605
    高粱       166,254       195,509       193,926       160,734
    大豆   　  279,310       268,312       256,822       311,866
    
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦    18,021,686     20,768,024
    燕麦         3,146            500
    大麦        31,219        162,538
    玉米    23,021,139     26,612,509
    高粱     6,601,313      6,501,585
    大豆    42,580,759     45,802,758
    
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完)
  

 (编译 利棣儿；审校 李军)

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