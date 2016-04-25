USDA报告：4月21日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透4月25日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日 04/21/2016 04/14/2016 04/14/2016 04/23/20 15 初值 修正值 前值 小麦 406,164 458,465 456,924 553,228 燕麦 0 0 0 0 大麦 0 563 490 24 玉米 1,136,995 1,100,778 1,088,552 1,370,605 高粱 166,254 195,509 193,926 160,734 大豆 279,310 268,312 256,822 311,866 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 18,021,686 20,768,024 燕麦 3,146 500 大麦 31,219 162,538 玉米 23,021,139 26,612,509 高粱 6,601,313 6,501,585 大豆 42,580,759 45,802,758 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)