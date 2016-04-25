欧洲汇市：英镑兑美元劲升至10周高位，因英国脱欧押注下降

路透伦敦4月25日 - 英镑兑美元周一劲升至10周高位，而对冲英镑下跌的成本大幅下降，因在美国总统奥巴马表示支持英国留在欧盟后，对英国将退出欧盟的押注减少。

自去年底以来，英镑汇率受到所有影响英国退欧的消息推动。自11月底以来，英镑贸易加权指数 下挫超过8%，因投资者对英国可能退出欧盟感到不安。

但博彩网站Betfair的数据显示，英国留欧的概率升至去年9月来最高，英国退欧的隐含概率下跌至大约27%，低于上周的37%。

在那之后，奥巴马为“英国留欧”阵营打气。奥巴马周日表示，如果英国决定退出欧盟，英国和美国达成自由贸易协议可能要等10年的时间。奥巴马周五也发表类似的言论。

英镑兑美元 跳涨近1%，至最高1.4520美元，此为2月15日来最高水准，当日是英国公布6月23日退欧公投日期的前五日。

“奥巴马的讲话可能影响了博彩公司押注英国退欧的可能性，这可能使投资者降低英镑空头头寸，这几周对外汇市场人士来说是非常艰难的，市场很震荡，”法国兴业银行宏观策略师Kit Juckes说。

英镑兑欧元 触及六周高位0.7752英镑，英镑贸易加权指数 上涨0.5%，触及五周高位。