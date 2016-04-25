欧洲汇市：英镑兑美元劲升至10周高位，因英国脱欧押注下降

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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路透伦敦4月25日 - 英镑兑美元周一劲升至10周高位，而对冲英镑下跌的成本大幅下降，因在美国总统奥巴马表示支持英国留在欧盟后，对英国将退出欧盟的押注减少。
自去年底以来，英镑汇率受到所有影响英国退欧的消息推动。自11月底以来，英镑贸易加权指数 下挫超过8%，因投资者对英国可能退出欧盟感到不安。
但博彩网站Betfair的数据显示，英国留欧的概率升至去年9月来最高，英国退欧的隐含概率下跌至大约27%，低于上周的37%。
在那之后，奥巴马为“英国留欧”阵营打气。奥巴马周日表示，如果英国决定退出欧盟，英国和美国达成自由贸易协议可能要等10年的时间。奥巴马周五也发表类似的言论。
英镑兑美元 跳涨近1%，至最高1.4520美元，此为2月15日来最高水准，当日是英国公布6月23日退欧公投日期的前五日。
“奥巴马的讲话可能影响了博彩公司押注英国退欧的可能性，这可能使投资者降低英镑空头头寸，这几周对外汇市场人士来说是非常艰难的，市场很震荡，”法国兴业银行宏观策略师Kit Juckes说。
英镑兑欧元 触及六周高位0.7752英镑，英镑贸易加权指数 上涨0.5%，触及五周高位。
在期权市场，对冲未来三个月英镑汇率波动的成本 录得近一年来最大单日跌幅，降至一个月最低13.75%。(完)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
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