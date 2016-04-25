欧洲股市：收低，受法国电力和银行股下跌拖累

欧洲股市：下跌，菲亚特克莱斯勒因柴油车排放超标指控暴跌16%
路透米兰1月12日 - 欧洲股市周四下跌，受累于菲亚特克莱斯勒汽车 股价暴跌，在美国指控其柴油车排放超标后，该股市值蒸发了六分之一，因市场担心该公司将遭受重罚。
* FTSEurofirst 300指数收低0.6%
* EDF股价下滑，因公司公布筹资计划
* 飞利浦可能将照明设备分支分拆上市，消息拉低股价
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周一延续从上周所及的三个月高位下跌的势态，受累于法国公共事业公司法国电力集团 下跌，而银行股走低，进一步拉低市场。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.6%，报1,364.13点，上周触及三个月高位。
法国电力是跌幅最大的FTSEurofirst 300指数成份股，该股暴跌11.1%。
该公司推迟对Hinkley Point核项目做决定的时间。另外，该公司的一项增资计划获得了法国政府的支持，但消息使公司股价承压。
渣打银行 和德意志银行 等大型银行股价下滑，分析师预计，这些银行中，许多银行第一季盈利疲弱。
飞利浦下挫4.3%，此前公布第一季业绩，盈利好于预期，但公司表示，可能分拆其照明设备业务，并进行首次公开发行(IPO)。
消息让一些投资者失望，他们原本希望飞利浦可能出售其照明设备业务。
矿业股下跌，英美资源 大跌7.3%，必和必拓 重挫5.8%，因铜价 下滑。
油气股 也走低，因油价在连涨三周后回落。
英股富时100指数 收低0.78%，至6,260.92点，法股CAC指数 跌0.52%，收报4,546.12点，德国DAX指数 下滑0.76%，收报10,294.35点。(完)
路透米兰1月12日 - 欧洲股市周四下跌，受累于菲亚特克莱斯勒汽车 股价暴跌，在美国指控其柴油车排放超标后，该股市值蒸发了六分之一，因市场担心该公司将遭受重罚。
路透米兰/伦敦1月11日 - 欧洲股市周三收盘从高位回落，受制药类股转跌拖累，因美国候任总统特朗普在其胜选后首场记者会上的讲话，引发市场担忧制药公司在美国的药品定价将面临压力。
路透伦敦/米兰1月10日 - 英股富时100指数周二触及纪录高位，受零售股上涨提振，而矿业股走强盖过金融股下跌的影响，扶助欧洲股市小幅收高。