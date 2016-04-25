欧洲股市：收低，受法国电力和银行股下跌拖累

* FTSEurofirst 300指数收低0.6%

* EDF股价下滑，因公司公布筹资计划

* 飞利浦可能将照明设备分支分拆上市，消息拉低股价

路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周一延续从上周所及的三个月高位下跌的势态，受累于法国公共事业公司法国电力集团 下跌，而银行股走低，进一步拉低市场。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.6%，报1,364.13点，上周触及三个月高位。

法国电力是跌幅最大的FTSEurofirst 300指数成份股，该股暴跌11.1%。

该公司推迟对Hinkley Point核项目做决定的时间。另外，该公司的一项增资计划获得了法国政府的支持，但消息使公司股价承压。

渣打银行 和德意志银行 等大型银行股价下滑，分析师预计，这些银行中，许多银行第一季盈利疲弱。

飞利浦下挫4.3%，此前公布第一季业绩，盈利好于预期，但公司表示，可能分拆其照明设备业务，并进行首次公开发行(IPO)。

消息让一些投资者失望，他们原本希望飞利浦可能出售其照明设备业务。

矿业股下跌，英美资源 大跌7.3%，必和必拓 重挫5.8%，因铜价 下滑。

油气股 也走低，因油价在连涨三周后回落。