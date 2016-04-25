芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨1.3%，因回补空头

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一上涨1.3%，交易商表示，因在市场连续两日大跌后，投资基金回补空头。
豆粕期货也上涨，但豆油下跌，因原油市场走低带来压力。
尾盘一些获利了结，使豆粕和大豆价格从日内高位回落。
美国农业部报告显示，最新一周出口检验美国大豆27.931万吨，分析师预估区间为20-40万吨。
美国农业部将在周一下午公布今年首份大豆种植报告。市场预计，该报告将显示截至4月24日，大豆播种率为3%。
CBOT近月5月大豆 收涨12-3/4美分，报每蒲式耳9.99-3/4美元。
5月豆粕合约 收涨4.7美元，报每短吨316.4美元。5月豆油合约 跌0.09美分，报33.90美分。
今日CBOT大豆预估成交量为436,062口，豆粕为237,473口，豆油为161,351口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 母红)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
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