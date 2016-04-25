芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨1.3%，因回补空头

路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一上涨1.3%，交易商表示，因在市场连续两日大跌后，投资基金回补空头。

豆粕期货也上涨，但豆油下跌，因原油市场走低带来压力。

尾盘一些获利了结，使豆粕和大豆价格从日内高位回落。

美国农业部报告显示，最新一周出口检验美国大豆27.931万吨，分析师预估区间为20-40万吨。

美国农业部将在周一下午公布今年首份大豆种植报告。市场预计，该报告将显示截至4月24日，大豆播种率为3%。

CBOT近月5月大豆 收涨12-3/4美分，报每蒲式耳9.99-3/4美元。

5月豆粕合约 收涨4.7美元，报每短吨316.4美元。5月豆油合约 跌0.09美分，报33.90美分。

今日CBOT大豆预估成交量为436,062口，豆粕为237,473口，豆油为161,351口。(完)

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