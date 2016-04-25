版本:
中国
市场报道 | 2016年 4月 26日 星期二 05:51 BJT

加拿大股市：收低，因油价下跌拖累能源股下滑

路透多伦多4月25日 - 加拿大主要股指周一下跌，因油价下跌拖累能源股下滑，且多数其他板块也下挫，因风险意愿下降。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌78.01点，或0.56%，报13,795.99点。10大类股中有八种收低。

能源股下跌1.5%，受累于油价下跌，因数据直指美国原油库存再次增加，而大行称持续两个月的油价反弹和基本面不一致。

金融股下跌0.4%，工业股跌1.1%，材料股下滑0.9%。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐