加拿大股市：收低，因油价下跌拖累能源股下滑

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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路透多伦多4月25日 - 加拿大主要股指周一下跌，因油价下跌拖累能源股下滑，且多数其他板块也下挫，因风险意愿下降。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌78.01点，或0.56%，报13,795.99点。10大类股中有八种收低。
能源股下跌1.5%，受累于油价下跌，因数据直指美国原油库存再次增加，而大行称持续两个月的油价反弹和基本面不一致。
金融股下跌0.4%，工业股跌1.1%，材料股下滑0.9%。(完)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
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