《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月25日

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 78.84 -1.05 -1.31 3709108 京东 27.43 -0.87 -3.07 7491466 新浪 50.13 -0.87 -1.71 576249 搜狐 46.11 -1.60 -3.35 518291 网易 133.08 +0.01 +0.01 892277 百度 188.04 -2.72 -1.43 1755458 台湾 台湾积体电路 25.01 -0.06 -0.24 2020556 联电 1.99 +0.00 +0.00 396251 日月光 5.18 -0.17 -3.18 498783 矽品精密 7.61 +0.00 +0.00 569238 和信超媒体 2.47 -0.30 -10.83 41986 友达 2.98 -0.07 -2.30 44991 中华电信 34.32 -0.03 -0.09 40417 台湾国际航电 42.08 -0.63 -1.48 1036121 香港 中国移动 57.99 -0.56 -0.96 97295 中国联通 11.95 -0.12 -0.99 144406 中国电信 49.70 -0.91 -1.80 10405 中芯国际 4.25 -0.05 -1.16 9984 电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 43 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 李婷仪 审校 郑茵)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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