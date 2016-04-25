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亚洲 | 2016年 4月 26日 星期二 06:11 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月25日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          78.84    -1.05    -1.31   3709108
    京东                27.43    -0.87    -3.07   7491466
    新浪              50.13    -0.87    -1.71    576249
    搜狐              46.11    -1.60    -3.35    518291
    网易             133.08    +0.01    +0.01    892277
    百度             188.04    -2.72    -1.43   1755458
    
    台湾
    台湾积体电路       25.01    -0.06    -0.24   2020556
    联电                1.99    +0.00    +0.00    396251
    日月光              5.18    -0.17    -3.18    498783
    矽品精密           7.61    +0.00    +0.00    569238
    和信超媒体         2.47    -0.30   -10.83     41986
    友达                2.98    -0.07    -2.30     44991
    中华电信           34.32    -0.03    -0.09     40417
    台湾国际航电      42.08    -0.63    -1.48   1036121
    
    香港
    中国移动           57.99    -0.56    -0.96     97295
    中国联通           11.95    -0.12    -0.99    144406
    中国电信           49.70    -0.91    -1.80     10405
    中芯国际            4.25    -0.05    -1.16      9984
    电讯盈科         0.00    +0.00    +0.00        43
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 李婷仪 审校 郑茵)

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