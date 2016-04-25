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市场报道 | 2016年 4月 26日 星期二 06:22 BJT

《美国重要政经日程》--4月26日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1230 - 商务部公布3月耐久财(耐用品)订单

1530 - 财政部每周例行标售四周期和52周期国库券

1700 - 财政部标售五年期公债

2030 - 美国石油协会(API)公布一周全美石油报告

-- - 商务部公布3月建筑许可修正值 (完)

全球重要经济事件一览表

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 汪红英；审校 戴素萍)

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