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亚洲 | 2016年 4月 26日 星期二 06:23 BJT

****日韩经济指标预测--4月26日-5月3日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值      前值
    
    4月25日当周
    
    4月25日(一)
    2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季)           第一季       +0.5%      +0.7%
                              (较上年同期)                    +2.7%      +3.1%
    
    4月26日(二)
    2100 韩国消费者信心指数                         4月        --         100
    
    4月27日(三)
    2330 日本所有家庭支出(较上年同期)               3月      -4.2%      +1.2%
             所有家庭支出(较前月)                            -0.3%      +1.7%
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 3月     -0.2%       持平
             全国整体CPI                                       --       +0.3%
             东京地区核心CPI(较上年同期)            4月      -0.3%      -0.3%
             东京地区整体CPI                                   --       -0.1%
    2330 日本求才求职比                             3月       1.28       1.28
             失业率                                           3.3%       3.3%
    2350 日本工业生产                           3月初值      +2.9%      -5.2%
             一个月预估值                                      --       +3.9%
             两个月预估值                                      --       +5.3%
    2350 日本零售销售(较上年同期)                   3月      -1.5%      +0.4%
    
    4月28日(四)
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                   3月        --      -12.4%
             房屋开工(较上年同期)                            -1.3%      +7.8%
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                 5月        --          66
    2300 韩国工业生产(较上年同期)                   3月        --       +2.4%
              工业生产(较前月)                                 --       +3.3%
              服务业产出(较前月)                               --       +0.3% 
    
    4月29日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    5月2日当周
    
    5月1日(日)
    0000 韩国出口(较上年同期)                   4月初值        --       -8.1%
             进口(较上年同期)                                  --      -13.9%
             贸易收支(亿美元)                                  --    顺差99.0
    2300 韩国经常账收支(亿美元)                     3月        --   盈余113.3    

    5月2日(一)
    0130 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI)   4月        --        49.5
    0200 日本日经制造业PMI                          4月        --        48.0
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                       4月        --     3,698.4
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)            4月        --       -0.3%
                                (较上年同期)                   --       +1.0%
    
    5月3日(二)
    暂无重要经济数据公布。
    (完)
    
             
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