欧洲经济指标预测--4月26日-5月3日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月25日当周 4月26日(二) 0800 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 3月初值 -- 顺差26.2 0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 3月 -- 45.892 4月27日(三) 0600 瑞士瑞银消费指标 3月 -- 1.53 0600 德国GfK消费者信心指标 5月 9.4 9.4 0600 德国进口物价(较前月) 3月 +0.3% -0.6% (较上年同期) -6.3% -5.7% 0645 法国消费者信心指数 4月 95 94 0800 欧元区M3货供额(年增率) 3月 +5.0% +5.0% 0800 意大利企业信心指数 4月 102.6 102.2 消费者信心指数 115.0 115.0 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 +0.4% +0.6% (较上年同期) +2.0% +2.1% 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 4月 12 7 4月28日(四) 0600 英国Nationwide房屋价格(较前月) 4月 +0.4% +0.8% (较上年同期) +5.0% +5.7% 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 4月 0 0 未经季节调整失业人数(万人) 277.2 284.5 经季节调整失业率 6.2% 6.2% 经季节调整失业人数(万人) -- 272.8 0800 意大利薪资通胀(较前月) 3月 -- +0.1% (较上年同期) -- +0.8% 0900 欧元区企业景气指数 4月 0.14 0.11 经济景气指数 103.4 103.0 工业景气指数 负4.0 负4.2 服务业景气指数 10.0 9.6 消费者信心指数 负9.3 负9.7 消费者通胀预期指数 -- 2.1 生产者通胀预期指数 -- 负4.4 1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月初值 -0.2% +0.8% (较上年同期) +0.1% +0.3% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.2% +0.8% (较上年同期) 持平 +0.1% 2305 英国GfK消费者信心指数 4月 负1 0 4月29日(五) 0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 +0.4% +0.3% 0600 德国实质零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.4% (较上年同期) +2.2% +5.4% 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 4月初值 -0.1% -0.1% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -- -0.5% 0700 瑞士KOF领先指标 4月 102.8 102.5 0800 意大利失业率 3月 11.7% 11.7% 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 3月 增加13.00 增加12.87 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加37.00 增加36.48 抵押贷款批准件数(件) 74,500 73,871 M4货供额(较前月) -- +0.9% 0900 意大利CPI(较前月) 4月初值 +0.2% +0.2% (较上年同期) -0.2% -0.2% HICP(较前月) +0.6% +2.1% (较上年同期) -0.1% -0.2% 0900 欧元区HICP(较上年同期) 4月初值 - 0.1% 持平 扣除食品和能源的HICP(较上年同期) +0.9% +0.9% 0900 欧元区GDP(较前季) 第一季初值 +0.4% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.6% 0900 欧元区失业率 3月 10.3% 10.3% 1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -- -0.4% (较上年同期) -- -3.5% 5月2日当周 5月2日(一) 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- -0.2% 0730 瑞士制造业PMI 4月 -- 53.2 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 4月 -- 53.5 0750 法国Markit制造业PMI 4月 -- 48.3 0755 德国Markit/BME制造业PMI 4月 -- 51.9 0800 欧元区Markit制造业PMI 4月终值 -- 51.5 5月2-9日 0700 英国Halifax房屋价格(较前月) 4月 -- +2.6% (较上年同期) 截至4月的三个月 -- +10.1% 5月3日(二) 0545 瑞士消费者信心 第二季 -- 负14 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 4月 -- 51.0 0900 欧元区PPI(较前月) 3月 -- -0.7% (较上年同期) -- -4.2% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结