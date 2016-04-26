金砖国家：4月25日股汇市收盘纵览

路透4月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月25日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.71%，报839.2点。

中国股市：沪综指缩量收跌，投资者情绪谨慎场内观望氛围浓厚

中国汇市：人民币收盘小幅下跌，美联储议息会议前美指大概率走升

香港股市：收低，追随区域市场跌势

============================================================================

巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌1.98%，报51,861.714点。淡水河谷下跌约7.5%，受铁矿石价格下跌拖累。

巴西汇市：雷亚尔上涨，巴西央行未出手干预汇市。雷亚尔兑美元 收报3.5471/85，上日收报3.5697/03。

============================================================================

南非股市：指标Top-40指数 收盘上涨0.17%，报46,582.73点；大盘综合指数 收盘上涨0.11%，报52,985.31点。SABMiller和Naspers等受本币贬值影响较小的企业给股市带来提振。

南非汇市：兰特下跌至多1%，受累于美联储会议前对风险资产意愿减弱

=========================================================================

印度股市：连续第二日下跌，围绕资本开支的担忧打击权重股Reliance Industries ，Cairn India 在公布季度亏损后受到打击。BSE指数 收盘下跌0.62%，报25,678.93点；NSE指数 收盘下跌0.56%，报7,855.05点。

印度汇市：卢比兑美元 跌至近两周低点，收报66.61/66.62，上日收报66.4850/66.4950，谨慎的投资者等待本周重要央行的货币政策决定。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.41%，报927.66点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.86%，报494.78点。