金砖国家：4月25日股汇市收盘纵览

国际油市：美元走软激励油价走高，但美国增产预期限制涨幅
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
路透4月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月25日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.71%，报839.2点。
中国股市：沪综指缩量收跌，投资者情绪谨慎场内观望氛围浓厚
中国汇市：人民币收盘小幅下跌，美联储议息会议前美指大概率走升
香港股市：收低，追随区域市场跌势
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌1.98%，报51,861.714点。淡水河谷下跌约7.5%，受铁矿石价格下跌拖累。
巴西汇市：雷亚尔上涨，巴西央行未出手干预汇市。雷亚尔兑美元 收报3.5471/85，上日收报3.5697/03。
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南非股市：指标Top-40指数 收盘上涨0.17%，报46,582.73点；大盘综合指数 收盘上涨0.11%，报52,985.31点。SABMiller和Naspers等受本币贬值影响较小的企业给股市带来提振。
南非汇市：兰特下跌至多1%，受累于美联储会议前对风险资产意愿减弱
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印度股市：连续第二日下跌，围绕资本开支的担忧打击权重股Reliance Industries ，Cairn India 在公布季度亏损后受到打击。BSE指数 收盘下跌0.62%，报25,678.93点；NSE指数 收盘下跌0.56%，报7,855.05点。
印度汇市：卢比兑美元 跌至近两周低点，收报66.61/66.62，上日收报66.4850/66.4950，谨慎的投资者等待本周重要央行的货币政策决定。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.41%，报927.66点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.86%，报494.78点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.17%，报66.567；卢布兑欧元 贬值0.37%，报75.002。(完) (编译 孙国玉；审校 戴素萍)
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
路透北京1月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三大幅抬升，短端上行更为明显。交易员称，境内人民币流动性持续紧张，而美元流动性相对宽松，导致掉期市场买盘增加，推升掉期曲线。隔夜掉期点 一度升至50点，创近三周新高；受短端传导且大行卖压不大，一年期掉期 一度升至1,001点创七个月新高。
路透首尔1月18日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超193 亿韩元。外资已连续四天卖超韩股，期间累计净卖出3,755亿韩元(3.2241亿美元)的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月18日 -19.3 87.4 -69.5 ^1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.