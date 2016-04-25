路透基点：中国船舶(香港)航运租赁签署2.45亿美元联贷--TRLPC

路透伦敦4月25日 - 汤森路透旗下基点报导，华盛国际律师事务所(Watson Farley & Williams)表示，中国船舶工业集团旗下从事船舶买卖与租赁等业务的中国船舶(香港)航运租赁有限公司，已获得2.45亿美元的10年期优先担保贷款，这是该集团首次获得国际联贷融资。