路透基点：中国船舶(香港)航运租赁签署2.45亿美元联贷--TRLPC

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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路透伦敦4月25日 - 汤森路透旗下基点报导，华盛国际律师事务所(Watson Farley & Williams)表示，中国船舶工业集团旗下从事船舶买卖与租赁等业务的中国船舶(香港)航运租赁有限公司，已获得2.45亿美元的10年期优先担保贷款，这是该集团首次获得国际联贷融资。
这笔融资用于支持建造六艘纽卡斯尔型(Newcastlemax)散货船。
贷款由渣打银行与美银美林负责安排，法国兴业银行参与。
中国船舶工业集团公司拥有三家上市子公司，其中包括在上海上市的中国船舶、江南重工和广船国际，广船国际同时在香港挂牌。(完)
(编译 张涛；审校 白云)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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