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亚洲 | 2016年 4月 26日 星期二 07:34 BJT

路透基点：中国船舶(香港)航运租赁签署2.45亿美元联贷--TRLPC

路透伦敦4月25日 - 汤森路透旗下基点报导，华盛国际律师事务所(Watson Farley & Williams)表示，中国船舶工业集团旗下从事船舶买卖与租赁等业务的中国船舶(香港)航运租赁有限公司，已获得2.45亿美元的10年期优先担保贷款，这是该集团首次获得国际联贷融资。

这笔融资用于支持建造六艘纽卡斯尔型(Newcastlemax)散货船。

贷款由渣打银行与美银美林负责安排，法国兴业银行参与。

中国船舶工业集团公司拥有三家上市子公司，其中包括在上海上市的中国船舶、江南重工和广船国际，广船国际同时在香港挂牌。(完)

(编译 张涛；审校 白云)

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