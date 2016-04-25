路透基点：中国银行卢森堡分行首次签贷，联贷规模6.5亿欧元--TRLPC

路透伦敦4月25日 - 汤森路透旗下基点报导，联合协调行美银美林与富国银行在声明中表示，中国银行卢森堡分行已签署6.5亿欧元等值的联贷，为其首次入市获得的贷款。

这笔融资将用于一般企业用途。

这笔贷款期限为两年，有延长一年的选择权，分为3.9637亿美元及3亿欧元两部分。

美元部分的利率是伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码90基点，欧元部分的利率是欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码80基点。

美银美林与富国银行为簿记行及初始牵头行。荷兰安智银行(ING)、意大利裕信银行(UniCredit)与渣打银行是牵头行，而花旗银行是主办行.

中国银行卢森堡分行成立于1979年6月7日，是中华人民共和国成立后在海外设立的第一家银行分支机构。(完)