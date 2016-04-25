《中国报摘》--中国证券报4月26日

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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* 头版头条:
--4月MSCI开始的新一轮市场咨询将于6月公布决定。业内普遍认为，A股纳入MSCI的条件已经成熟。随着纳入预期的升温，市场人士认为“纳入效应”或将渐次显现：A股与全球市场的联动性有望提升，股市换手率、整体波动性有较大下降空间，但整体估值的下降空间较为有限。
* 其他:
--近期大宗商品表现亮眼，记者了解，已有四只商品期货基金上报证监会，还有多家公募正在研究或推进商品期货基金。
--银监会公布银行业监管统计指标月度情况表显示，截至3月末，银行业金融机构境内总资产为2,033,413亿元人民币，比上年同期增长16.6%，境内总负债为1,873,388亿元，比上年同期增长16.0%。
--银监会同意国家开发银行 、中国农业发展银行分别设立扶贫金融事业部。
--截至4月25日，已有10家上市钢企公布一季度业绩预告，其中有六家公司业绩同比大幅减亏或同比增长。一季度钢铁价格一轮强势反弹是部分钢企业绩大幅改善的主要原因。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 张喜良)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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