《中国报摘》--中国证券报4月26日

--4月MSCI开始的新一轮市场咨询将于6月公布决定。业内普遍认为，A股纳入MSCI的条件已经成熟。随着纳入预期的升温，市场人士认为“纳入效应”或将渐次显现：A股与全球市场的联动性有望提升，股市换手率、整体波动性有较大下降空间，但整体估值的下降空间较为有限。