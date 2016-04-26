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亚洲 | 2016年 4月 26日 星期二 08:03 BJT

修正-《全球汇市》日圆脱离低点但仍处于守势，观望央行会议

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1266  1.1263  +0.03  +3.74  1.0860
    美元/日圆            111.13  111.19  -0.05  -7.62  120.30
    欧元/日圆         125.23  125.27  -0.03  -4.02  130.47
    美元/瑞郎            0.9744  0.9746  -0.02  -2.74  1.0018
    英镑/美元            1.4488  1.4480  +0.06  -1.70  1.4738
    美元/加元            1.2672  1.2677  -0.04  -8.43  1.3839
    美元/离岸人民币      6.5038  6.5088  -0.08  -0.98  6.5680
    澳元/美元            0.7718  0.7714  +0.05  +6.09  0.7275
    新西兰元/美元        0.6872  0.6853  +0.28  +0.69  0.6825
    澳元/日圆         85.770  85.750  +0.02  -2.11  87.620
    新西兰元/日圆     76.370  76.140  +0.30  -6.84  81.980
    英镑/日圆         160.99  161.02  -0.02  -9.16  177.22
    澳元/新西兰元     1.1228  1.1245  -0.15  +5.29  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 张涛/李婷仪/郑茵 审校 白云/戴素萍)

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