《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--4月26日

路透香港4月26日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7 556港元 ) 美国股市周一小幅收低，道琼工业指数 收低26.51点，或0.15%，至17,977.24点，受能源股因油价 下挫影响的跌势拖累，Perrigo和施乐(全录,Xerox)等企业发布的财测也令股市承压。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 127.430 -1.31 21853 9.883 -1.37 中国铝业 8.430 -1.17 5804 2.615 0.20 中国移动 57.990 -0.96 97295 89.949 -0.61 中国人寿 11.920 -2.05 194560 18.489 -0.17 中石油 72.290 0.65 54791 5.607 -0.06 中石化 69.300 -0.74 26501 5.375 -0.10 汇丰控股 33.390 -0.80 2274574 51.792 0.66 中电信 49.700 -1.80 10405 3.855 0.38 中国联通 11.950 -0.99 144406 9.268 -0.24 兖州煤业 5.750 1.23 3100 4.459 -0.01 华能国际 30.630 -4.43 23687 5.939 -0.85 南方航空 31.360 -1.01 2268 4.864 -0.93 东方航空 28.070 -4.00 11423 4.354 0.09 中芯国际 4.250 -1.16 9984 0.659 -0.12 （完） (整理 梁慧仪)