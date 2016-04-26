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亚洲 | 2016年 4月 26日 星期二 08:06 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--4月26日

路透香港4月26日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7
556港元 )
    
    美国股市周一小幅收低，道琼工业指数 收低26.51点，或0.15%，至17,977.24点，受能源股因油价
下挫影响的跌势拖累，Perrigo和施乐(全录,Xerox)等企业发布的财测也令股市承压。 
    
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              127.430     -1.31       21853       9.883       -1.37
 中国铝业                            8.430       -1.17       5804        2.615       0.20
 中国移动                            57.990      -0.96       97295       89.949      -0.61
 中国人寿                            11.920      -2.05       194560      18.489      -0.17
 中石油                              72.290      0.65        54791       5.607       -0.06
 中石化                              69.300      -0.74       26501       5.375       -0.10
 汇丰控股                            33.390      -0.80       2274574     51.792      0.66
 中电信                              49.700      -1.80       10405       3.855       0.38
 中国联通                            11.950      -0.99       144406      9.268       -0.24
 兖州煤业                            5.750       1.23        3100        4.459       -0.01
 华能国际                            30.630      -4.43       23687       5.939       -0.85
 南方航空                            31.360      -1.01       2268        4.864       -0.93
 东方航空                            28.070      -4.00       11423       4.354       0.09
 中芯国际                            4.250       -1.16       9984        0.659       -0.12
 （完）

 (整理 梁慧仪)

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