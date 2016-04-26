《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--4月26日

国际油市：美元走软激励油价走高，但美国增产预期限制涨幅
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
路透香港4月26日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7 556港元 ) 美国股市周一小幅收低，道琼工业指数 收低26.51点，或0.15%，至17,977.24点，受能源股因油价 下挫影响的跌势拖累，Perrigo和施乐(全录,Xerox)等企业发布的财测也令股市承压。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 127.430 -1.31 21853 9.883 -1.37 中国铝业 8.430 -1.17 5804 2.615 0.20 中国移动 57.990 -0.96 97295 89.949 -0.61 中国人寿 11.920 -2.05 194560 18.489 -0.17 中石油 72.290 0.65 54791 5.607 -0.06 中石化 69.300 -0.74 26501 5.375 -0.10 汇丰控股 33.390 -0.80 2274574 51.792 0.66 中电信 49.700 -1.80 10405 3.855 0.38 中国联通 11.950 -0.99 144406 9.268 -0.24 兖州煤业 5.750 1.23 3100 4.459 -0.01 华能国际 30.630 -4.43 23687 5.939 -0.85 南方航空 31.360 -1.01 2268 4.864 -0.93 东方航空 28.070 -4.00 11423 4.354 0.09 中芯国际 4.250 -1.16 9984 0.659 -0.12 （完） (整理 梁慧仪)
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
路透北京1月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三大幅抬升，短端上行更为明显。交易员称，境内人民币流动性持续紧张，而美元流动性相对宽松，导致掉期市场买盘增加，推升掉期曲线。隔夜掉期点 一度升至50点，创近三周新高；受短端传导且大行卖压不大，一年期掉期 一度升至1,001点创七个月新高。
路透首尔1月18日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超193 亿韩元。外资已连续四天卖超韩股，期间累计净卖出3,755亿韩元(3.2241亿美元)的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月18日 -19.3 87.4 -69.5 ^1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.