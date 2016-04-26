《中国重要政经日程》--4月26日-9月5日

国际油市：美元走软激励油价走高，但美国增产预期限制涨幅
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
=============================今日重要政经日程==========================
4月26日（周二）
*--10:00 国务院新闻办公室举行新闻发布会，国家粮食局局长任正晓介绍当前粮食工作有关情况。
=============================近期重要政经日程==========================
4月27日（周三）
--亚洲相互协作与信任措施会议（亚信）第五次例行外长会议在北京举行，至28日。亚信成员国、观察员国外长及观察员国际组织代表将受邀出席会议，其他有关国际组织代表将作为主席国客人与会。
4月28日（周四）
*--中国国家主席习近平出席亚洲相互协作与信任措施会议第五次例行外长会议开幕式并发表讲话。
*--俄罗斯联邦外交部长谢尔盖·维克托罗维奇·拉夫罗夫来华出席亚洲相互协作与信任措施会议第五次外长会议，并对中国进行正式访问，至29日。
5月15日（周日）
--第九届中国国际钢铁大会在北京举行，至18日。由中国钢铁工业协会主办、中国贸促会冶金行业分会和冶金工业国际交流合作中心承办。
7月9日（周六）
--G20贸易部长会议在上海举行，至10日。
9月4日（周日）
--2016年G20峰会在浙江杭州举行，至5日。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 马蓉; 审校 张喜良)
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
路透北京1月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三大幅抬升，短端上行更为明显。交易员称，境内人民币流动性持续紧张，而美元流动性相对宽松，导致掉期市场买盘增加，推升掉期曲线。隔夜掉期点 一度升至50点，创近三周新高；受短端传导且大行卖压不大，一年期掉期 一度升至1,001点创七个月新高。
路透首尔1月18日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超193 亿韩元。外资已连续四天卖超韩股，期间累计净卖出3,755亿韩元(3.2241亿美元)的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月18日 -19.3 87.4 -69.5 ^1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.