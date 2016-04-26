《中国重要政经日程》--4月26日-9月5日

=============================今日重要政经日程==========================

4月26日（周二）

*--10:00 国务院新闻办公室举行新闻发布会，国家粮食局局长任正晓介绍当前粮食工作有关情况。

=============================近期重要政经日程==========================

4月27日（周三）

--亚洲相互协作与信任措施会议（亚信）第五次例行外长会议在北京举行，至28日。亚信成员国、观察员国外长及观察员国际组织代表将受邀出席会议，其他有关国际组织代表将作为主席国客人与会。

4月28日（周四）

*--中国国家主席习近平出席亚洲相互协作与信任措施会议第五次例行外长会议开幕式并发表讲话。

*--俄罗斯联邦外交部长谢尔盖·维克托罗维奇·拉夫罗夫来华出席亚洲相互协作与信任措施会议第五次外长会议，并对中国进行正式访问，至29日。

5月15日（周日）

--第九届中国国际钢铁大会在北京举行，至18日。由中国钢铁工业协会主办、中国贸促会冶金行业分会和冶金工业国际交流合作中心承办。

7月9日（周六）

--G20贸易部长会议在上海举行，至10日。

9月4日（周日）

--2016年G20峰会在浙江杭州举行，至5日。

注: 1. *代表新增日程。