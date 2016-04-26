更新版 1-韩股业绩：SK海力士第一季利润滑至三年低点，因电子产品需求迟滞

SK海力士表示，第一季DRAM芯片出货量较上季下滑3%，平均售价下跌14%。

此外，NAND晶片出货量则是下滑11%，平均售价下降12%。

不过该公司表示，预计未来NAND晶片市况将有所改善，受新智能(智慧型)手机的推出以及高端硬碟市场成长的支撑。

SK海力士第一季营收较上年同期下滑24%至3.7万亿(兆)韩元，汤森路透SmartEstimate数据显示市场预估为3.8万亿韩元。

以周一的收盘价计算，SK海力士股价年内至今下挫10.6%，反映出外界对半导体产业前景的担忧。

全球最大的芯片(晶片)生产商英特尔上周下调全年营收预估，并表示将全球裁员1.2万人，业务重心将脱离不断下滑的个人电脑(PC)产业。