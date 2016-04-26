《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月26日

国际油市：美元走软激励油价走高，但美国增产预期限制涨幅
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
*工商时报：
--台湾经济研究院公布今年最新经济成长预估值下修至1.27%，较1月预估的1.57%再调降0.3个百分点，也是目前主要研究机构中最悲观的数字。台经院景气预测中心主任孙明德指出，多项经济数据已有好转迹象。
--金管会已根据投资受害人检举内容，作为最新金检重点，目前已知KYC（认识客户）、风险权数、董事会纪录作假，将成为金管会针对TRF(目标可赎回远期契约)金检最新锁定的三大标的。
*经济日报：
--新政府瞄准五大创新产业，将运用国发基金筹组级专业投资公司，一同点火民间投资。准国发会副主委龚明鑫表示，国家级专业投资公司将专注在风险性较高的早期投资，未来也不排除引进国际人才、执行跨域并购。
--政府积极推动公股行库承办以房养老业务，银行公会理事长李纪珠对金管会提出五大建议，其中最受到瞩目的是有两大项：一是公会将争取延长抵押权的年限，由目前最长30年延至50年；并请金管会给予办理银行一些诱因，如降低呆帐提存比率。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
路透北京1月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三大幅抬升，短端上行更为明显。交易员称，境内人民币流动性持续紧张，而美元流动性相对宽松，导致掉期市场买盘增加，推升掉期曲线。隔夜掉期点 一度升至50点，创近三周新高；受短端传导且大行卖压不大，一年期掉期 一度升至1,001点创七个月新高。
路透首尔1月18日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超193 亿韩元。外资已连续四天卖超韩股，期间累计净卖出3,755亿韩元(3.2241亿美元)的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月18日 -19.3 87.4 -69.5 ^1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.