《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月26日

*工商时报：

--台湾经济研究院公布今年最新经济成长预估值下修至1.27%，较1月预估的1.57%再调降0.3个百分点，也是目前主要研究机构中最悲观的数字。台经院景气预测中心主任孙明德指出，多项经济数据已有好转迹象。

--金管会已根据投资受害人检举内容，作为最新金检重点，目前已知KYC（认识客户）、风险权数、董事会纪录作假，将成为金管会针对TRF(目标可赎回远期契约)金检最新锁定的三大标的。

*经济日报：

--新政府瞄准五大创新产业，将运用国发基金筹组级专业投资公司，一同点火民间投资。准国发会副主委龚明鑫表示，国家级专业投资公司将专注在风险性较高的早期投资，未来也不排除引进国际人才、执行跨域并购。

--政府积极推动公股行库承办以房养老业务，银行公会理事长李纪珠对金管会提出五大建议，其中最受到瞩目的是有两大项：一是公会将争取延长抵押权的年限，由目前最长30年延至50年；并请金管会给予办理银行一些诱因，如降低呆帐提存比率。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。