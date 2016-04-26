《中国报摘》--其他报纸重要消息4月26日

国际油市：美元走软激励油价走高，但美国增产预期限制涨幅
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
**上海证券报**
--中煤协发布《关于推进煤炭工业“十三五”科技发展的指导意见》，“十三五”煤炭行业科技贡献率要达到60%，规模以上工业企业研究与试验发展（R&D)经费支出占营业收入比重达到2.5%，万人发明专利拥有量达14件。
--宁波银行 2015年度实现营业收入195.16亿元，同比增长27.09%；实现净利润65.44亿元，同比增长16.29%；公司不良贷款率0.92%，虽比2015年年初微升0.03个百分点，但依然远低于行业水平。
--天猫平台已正式宣布成立“协助商家上市办公室”，以应对拟上市商家的尽职调查，为合作伙伴的IPO出把力。
**证券时报**
--华菁证券获准设立，这是在内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排（CEPA）项下获准设立的第二家合资券商。华兴资本通过万诚证券持股49%，成为第一大股东。
**人民日报**
--国土资源部近日印发《关于进一步做好新型城镇化建设土地服务保障工作的通知》，出台城镇化用地“新十条”，除生活用地及公共基础设施用地外，对超大和特大城市中心城区原则上不安排新增建设用地。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
路透北京1月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三大幅抬升，短端上行更为明显。交易员称，境内人民币流动性持续紧张，而美元流动性相对宽松，导致掉期市场买盘增加，推升掉期曲线。隔夜掉期点 一度升至50点，创近三周新高；受短端传导且大行卖压不大，一年期掉期 一度升至1,001点创七个月新高。
路透首尔1月18日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超193 亿韩元。外资已连续四天卖超韩股，期间累计净卖出3,755亿韩元(3.2241亿美元)的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月18日 -19.3 87.4 -69.5 ^1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.