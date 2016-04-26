《中国报摘》--其他报纸重要消息4月26日

**上海证券报**

--中煤协发布《关于推进煤炭工业“十三五”科技发展的指导意见》，“十三五”煤炭行业科技贡献率要达到60%，规模以上工业企业研究与试验发展（R&D)经费支出占营业收入比重达到2.5%，万人发明专利拥有量达14件。

--宁波银行 2015年度实现营业收入195.16亿元，同比增长27.09%；实现净利润65.44亿元，同比增长16.29%；公司不良贷款率0.92%，虽比2015年年初微升0.03个百分点，但依然远低于行业水平。

--天猫平台已正式宣布成立“协助商家上市办公室”，以应对拟上市商家的尽职调查，为合作伙伴的IPO出把力。

**证券时报**

--华菁证券获准设立，这是在内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排（CEPA）项下获准设立的第二家合资券商。华兴资本通过万诚证券持股49%，成为第一大股东。

**人民日报**

--国土资源部近日印发《关于进一步做好新型城镇化建设土地服务保障工作的通知》，出台城镇化用地“新十条”，除生活用地及公共基础设施用地外，对超大和特大城市中心城区原则上不安排新增建设用地。（完）