《汇市简讯》美元/韩元小幅跌破1,150，受月末资金流动影响

0023GMT * 美元/韩元周二开盘报1,151，出口商月末资金流动 * 美元/韩元之后跌至1,148.3 * 开盘前公布的数据显示，韩国第一季国内生产总值(GDP)较前季增0 .4%，增幅略逊于预期 * 企划财政部称，国内消费在2月和3月有好转，但好转程度不足以弥 补1月的疲弱 * 韩国第二季经济增长料较第一季改善 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 许娜；审校 张涛)