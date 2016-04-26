版本:
中国
亚洲 | 2016年 4月 26日 星期二 08:40 BJT

《汇市简讯》美元/韩元小幅跌破1,150，受月末资金流动影响

0023GMT
    
    * 美元/韩元周二开盘报1,151，出口商月末资金流动
    * 美元/韩元之后跌至1,148.3
    * 开盘前公布的数据显示，韩国第一季国内生产总值(GDP)较前季增0
.4%，增幅略逊于预期 
    * 企划财政部称，国内消费在2月和3月有好转，但好转程度不足以弥
补1月的疲弱 
    * 韩国第二季经济增长料较第一季改善
    (完)
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
ZZ>
    全球汇市报导            汇市技术面解析    [TECH/FRX
CN]
    所有外汇新闻           汇率路透调查       [FRX-CPO
LL]
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    [EU/ECI
CN]
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    [AUD/
CN]
    英镑报导                台币报导              [TWD/
CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
X=
    全部现汇报价             

 (编译 许娜；审校 张涛)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐