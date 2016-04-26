长江期货：中国期指持仓连续下降，多空主力情绪谨慎

虽然主力净多持仓量增加，但从期现价差上看，无法得出多方胜一筹的判断。主力合约IF1605分钟数据全天日内平均期现价差贴水41.64点，为近4个交易日最大。日内平均贴水幅度较前一交易日扩大9.57点。市场持仓量的下降与贴水幅度的扩大的组合，反映的市场状态更有可能是多方离场。因此，笔者认为，主力净多持仓量的上升仅仅只是由于测算的维度限制所致。股指期货持仓量是多空对手盘交易形成，必然代表的整体多空对等的持仓状况。虽然周一从前20多空持仓的角度来看，净多持仓量有所上升，但从整体表现而言，并非意味当前市场多方占优。(完)