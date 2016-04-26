长江期货：中国期指持仓连续下降，多空主力情绪谨慎

国际油市：美元走软激励油价走高，但美国增产预期限制涨幅
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
以下内容节选自4月26日的《期货日报》：
周一，沪深300股指期货四个合约持仓量下降405手至46115手。期指持仓量的连续下降显示，近期市场转弱对资金吸引力下降，同时后市方向的不明朗让多空双方情绪趋于谨慎。
虽然主力净多持仓量增加，但从期现价差上看，无法得出多方胜一筹的判断。主力合约IF1605分钟数据全天日内平均期现价差贴水41.64点，为近4个交易日最大。日内平均贴水幅度较前一交易日扩大9.57点。市场持仓量的下降与贴水幅度的扩大的组合，反映的市场状态更有可能是多方离场。因此，笔者认为，主力净多持仓量的上升仅仅只是由于测算的维度限制所致。股指期货持仓量是多空对手盘交易形成，必然代表的整体多空对等的持仓状况。虽然周一从前20多空持仓的角度来看，净多持仓量有所上升，但从整体表现而言，并非意味当前市场多方占优。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
路透北京1月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三大幅抬升，短端上行更为明显。交易员称，境内人民币流动性持续紧张，而美元流动性相对宽松，导致掉期市场买盘增加，推升掉期曲线。隔夜掉期点 一度升至50点，创近三周新高；受短端传导且大行卖压不大，一年期掉期 一度升至1,001点创七个月新高。
路透首尔1月18日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超193 亿韩元。外资已连续四天卖超韩股，期间累计净卖出3,755亿韩元(3.2241亿美元)的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月18日 -19.3 87.4 -69.5 ^1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.