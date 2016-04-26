《交易视点》等待美日货币政策会议结果，台债区间操作--凯基证券

路透台北4月26日 - 台湾凯基证券最新债市日评认为，本周市场关注的焦点在下半周FED与BOJ的货币政策会议，本地方面则在10年增额券的标售结果，短线建议等待会议结果，维持区间操作。预期五年券105/5期 交易区间0.50-0.60%、10年券105/4R期 交易区间0.80-0.90%。(完) (整理 高洁如; 审校 张喜良)