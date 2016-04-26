《中国已公布新股发行上市日程表》--4月26日

国际油市：美元走软激励油价走高，但美国增产预期限制涨幅
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 4/26 深 金冠电气 300510 2,180 12.30 22.99 兴业证券 4/28 4/27 深 世嘉科技 002796 2,000 12.95 22.33 华林证券 4/29 4/29 深 第一创业 002797 21,900 -- -- 招商证券 5/4 一创摩根 5/4 沪 威龙股份 732779 5,020 -- -- 一创摩根 5/6 *5/5 沪 百利科技 732959 5,600 -- -- 华融证券 5/9 ----------------------------------------------------------------------------------- 暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 -- 暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 -- ----------------------------------------------------------------------------------- 新股上市: ----------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 *4/27 沪 天鹅股份 2,334 8.93 22.98 中德证券 -- 沪 嘉澳环保 1,835 11.76 22.97 安信证券 -- 深 永和智控 2,500 14.85 22.99 中信建投 -- 深 苏奥传感 1,667 24.92 22.99 国金证券 -- 沪 多伦科技 5,168 9.45 6.41 华泰证券 -- 深 雪榕生物 3,750 16.82 22.98 安信证券 -- 沪 汇嘉时代 6,000 8.81 22.98 银河证券 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
路透北京1月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三大幅抬升，短端上行更为明显。交易员称，境内人民币流动性持续紧张，而美元流动性相对宽松，导致掉期市场买盘增加，推升掉期曲线。隔夜掉期点 一度升至50点，创近三周新高；受短端传导且大行卖压不大，一年期掉期 一度升至1,001点创七个月新高。
路透首尔1月18日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超193 亿韩元。外资已连续四天卖超韩股，期间累计净卖出3,755亿韩元(3.2241亿美元)的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月18日 -19.3 87.4 -69.5 ^1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.