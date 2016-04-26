德盛期货：上海螺纹钢期货仍有上行动力

国际油市：美元走软激励油价走高，但美国增产预期限制涨幅
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
以下内容节选自4月26日的《期货日报》：
4月以来，螺纹钢期货价格累计上涨约19%。笔者认为，国内基建投资拉动效应将持续发酵，有利于钢材需求增长。目前钢坯库存偏低，市场尚未形成大规模钢坯补库存行为。因此，螺纹钢期价仍有上涨动力。
当前国内钢市正在回暖，钢企逐步恢复盈利，部分中大型钢铁企业恢复部分暂停的生产线。对一些徘徊在生死线的小钢厂来说，钢价上涨将延缓它们退出市场的步伐，一定程度上掣肘落后产能的“出清”进度。但是，受去产能、去库存、去杠杆影响，银行及政府均不支持企业复产。从监测数据看，全国高炉开工率没有明显反弹，始终在77%—78%这一偏低区间波动，钢材市场的总体供应压力并不大。笔者认为，当前钢坯价格较高，商家不会盲目采购坯料，后续入库计划并不多。而钢坯价格持续上涨与当前钢坯偏低库存完全不匹配，必将引发钢厂未来大规模的采购钢坯行为，这才是驱动螺纹钢价格上涨的核心动力。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
路透北京1月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三大幅抬升，短端上行更为明显。交易员称，境内人民币流动性持续紧张，而美元流动性相对宽松，导致掉期市场买盘增加，推升掉期曲线。隔夜掉期点 一度升至50点，创近三周新高；受短端传导且大行卖压不大，一年期掉期 一度升至1,001点创七个月新高。
路透首尔1月18日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超193 亿韩元。外资已连续四天卖超韩股，期间累计净卖出3,755亿韩元(3.2241亿美元)的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月18日 -19.3 87.4 -69.5 ^1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.