德盛期货：上海螺纹钢期货仍有上行动力

当前国内钢市正在回暖，钢企逐步恢复盈利，部分中大型钢铁企业恢复部分暂停的生产线。对一些徘徊在生死线的小钢厂来说，钢价上涨将延缓它们退出市场的步伐，一定程度上掣肘落后产能的“出清”进度。但是，受去产能、去库存、去杠杆影响，银行及政府均不支持企业复产。从监测数据看，全国高炉开工率没有明显反弹，始终在77%—78%这一偏低区间波动，钢材市场的总体供应压力并不大。笔者认为，当前钢坯价格较高，商家不会盲目采购坯料，后续入库计划并不多。而钢坯价格持续上涨与当前钢坯偏低库存完全不匹配，必将引发钢厂未来大规模的采购钢坯行为，这才是驱动螺纹钢价格上涨的核心动力。(完)