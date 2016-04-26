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亚洲 | 2016年 4月 26日 星期二 08:57 BJT

德盛期货：上海螺纹钢期货仍有上行动力

以下内容节选自4月26日的《期货日报》：

4月以来，螺纹钢期货价格累计上涨约19%。笔者认为，国内基建投资拉动效应将持续发酵，有利于钢材需求增长。目前钢坯库存偏低，市场尚未形成大规模钢坯补库存行为。因此，螺纹钢期价仍有上涨动力。

当前国内钢市正在回暖，钢企逐步恢复盈利，部分中大型钢铁企业恢复部分暂停的生产线。对一些徘徊在生死线的小钢厂来说，钢价上涨将延缓它们退出市场的步伐，一定程度上掣肘落后产能的“出清”进度。但是，受去产能、去库存、去杠杆影响，银行及政府均不支持企业复产。从监测数据看，全国高炉开工率没有明显反弹，始终在77%—78%这一偏低区间波动，钢材市场的总体供应压力并不大。笔者认为，当前钢坯价格较高，商家不会盲目采购坯料，后续入库计划并不多。而钢坯价格持续上涨与当前钢坯偏低库存完全不匹配，必将引发钢厂未来大规模的采购钢坯行为，这才是驱动螺纹钢价格上涨的核心动力。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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