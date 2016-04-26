金鹏期货：大连玉米期价后市有望逐步回落

4月中旬以来，在大宗商品普涨特别是农产品板块大幅上行的提振下，大连玉米期货触底回升，短短两周上涨近200点。而相比之下，玉米现货市场表现平静，供需平稳，价格虽有所上涨，但幅度明显偏小。展望后市，国内玉米供需平稳，玉米期货有望理性回落。

去年11月以来，在东北地区，政府启动了史上最为庞大的玉米收储计划。据统计，截至 4 月20 日，当期(16日至20日)临储玉米收购305万吨, 累计收购总量达到 11989万吨，较去年总量 8329万吨增加3660万吨，将近总产量的一半被政府收储。而农民余粮日渐枯竭，目前东北地区农民余粮在一成以下，华北黄淮地区农民余粮在二成左右。(完)