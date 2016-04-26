版本:
中国
亚洲 | 2016年 4月 26日 星期二 08:58 BJT

西南期货：大连焦炭期货短线或面临修正

以下内容节选自4月26日的《期货日报》：

近期，黑色系期货品种持续强势引发了市场的广泛关注。最近两个交易日，在螺纹钢期货出现回调的情况下，焦炭期货主力合约却继续大涨创出新高。我们认为，供需面决定了焦炭价格的上涨方向，而资金的参与热情决定了焦炭价格的上涨幅度，后市在供需面未逆转前，焦炭价格强势不改，但因短线上涨过快，资金进出或导致期价出现修正。

　　供不应求格局对焦炭价格构成有力支撑，但短期内焦炭期价上涨过快，目前的焦炭期价已经上涨到2014年年底水平，而且期价涨幅远超现货，导致期货较现货出现了历史最高的升水幅度。我们认为，虽然焦炭期价上涨其来有自，但短期上涨速度过快或面临修正。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐