西南期货：大连焦炭期货短线或面临修正

国际油市：美元走软激励油价走高，但美国增产预期限制涨幅
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
以下内容节选自4月26日的《期货日报》：
近期，黑色系期货品种持续强势引发了市场的广泛关注。最近两个交易日，在螺纹钢期货出现回调的情况下，焦炭期货主力合约却继续大涨创出新高。我们认为，供需面决定了焦炭价格的上涨方向，而资金的参与热情决定了焦炭价格的上涨幅度，后市在供需面未逆转前，焦炭价格强势不改，但因短线上涨过快，资金进出或导致期价出现修正。
供不应求格局对焦炭价格构成有力支撑，但短期内焦炭期价上涨过快，目前的焦炭期价已经上涨到2014年年底水平，而且期价涨幅远超现货，导致期货较现货出现了历史最高的升水幅度。我们认为，虽然焦炭期价上涨其来有自，但短期上涨速度过快或面临修正。(完)
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注:以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
路透北京1月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三大幅抬升，短端上行更为明显。交易员称，境内人民币流动性持续紧张，而美元流动性相对宽松，导致掉期市场买盘增加，推升掉期曲线。隔夜掉期点 一度升至50点，创近三周新高；受短端传导且大行卖压不大，一年期掉期 一度升至1,001点创七个月新高。
路透首尔1月18日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超193 亿韩元。外资已连续四天卖超韩股，期间累计净卖出3,755亿韩元(3.2241亿美元)的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月18日 -19.3 87.4 -69.5 ^1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.