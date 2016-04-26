西南期货：大连焦炭期货短线或面临修正

近期，黑色系期货品种持续强势引发了市场的广泛关注。最近两个交易日，在螺纹钢期货出现回调的情况下，焦炭期货主力合约却继续大涨创出新高。我们认为，供需面决定了焦炭价格的上涨方向，而资金的参与热情决定了焦炭价格的上涨幅度，后市在供需面未逆转前，焦炭价格强势不改，但因短线上涨过快，资金进出或导致期价出现修正。