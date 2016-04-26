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亚洲 | 2016年 4月 26日 星期二 09:21 BJT

《香港报摘》--经济日报4月26日

* 要闻版头条：

--五一黄金周将至，惟零售市况续差，核心零售区＂吉舖＂（即空置商舖）之多近10年罕见，单计今年已有10多间钟表珠宝店弃租核心区零售地段舖位，部分以短租形式经营，业界料舖租今年仍跌15%。

* 其他：

--瑞信昨预期，深港通可望在下半年通车，并挑选六只受惠通车的小型港股，包括和谐汽车 、智美体育 、匹克体育 、东瑞制药 、香港宽频 及粤丰环保 ，股价潜在升幅介乎15%至55%。

--青岛啤酒 公布，首季纯利按年升2.47%，至5.34亿元人民币。公司指期内提升中高端市场份额，销售高附加值产品49万千升。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)

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