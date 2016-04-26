全球金市：金价延续涨势，美日央行会议前美元下跌

国际油市：美元走软激励油价走高，但美国增产预期限制涨幅
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
进一步放宽政策的预期打压日圆在上周后期下挫，但日本央行是否会在4月27-28日的会议上祭出新刺激措施仍存在不确定性，这推动日圆周一收复一些失地。
美联储也将在周二开始为期两天的会议，料不会决定升息，但市场将关注联储对全球经济及货币政策前景的看法。
分析师预计美联储可能在6月升息，然后年底前再升息一次。但利率期货走势显示市场似乎不那么确信，凸显市场和决策者对利率路径的看法仍有很大分歧。
全球最大黄金上市交易基金--SPDR Gold Trust的持金量周一下降0.3%至802.65吨，但仍接近今年稍早触及的两年高位。(完)
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(编译 孙国玉/王兴亚；审校 李婷仪/戴素萍)
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
路透北京1月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三大幅抬升，短端上行更为明显。交易员称，境内人民币流动性持续紧张，而美元流动性相对宽松，导致掉期市场买盘增加，推升掉期曲线。隔夜掉期点 一度升至50点，创近三周新高；受短端传导且大行卖压不大，一年期掉期 一度升至1,001点创七个月新高。
路透首尔1月18日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超193 亿韩元。外资已连续四天卖超韩股，期间累计净卖出3,755亿韩元(3.2241亿美元)的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月18日 -19.3 87.4 -69.5 ^1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.