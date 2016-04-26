全球金市：金价延续涨势，美日央行会议前美元下跌

进一步放宽政策的预期打压日圆在上周后期下挫，但日本央行是否会在4月27-28日的会议上祭出新刺激措施仍存在不确定性，这推动日圆周一收复一些失地。

美联储也将在周二开始为期两天的会议，料不会决定升息，但市场将关注联储对全球经济及货币政策前景的看法。

分析师预计美联储可能在6月升息，然后年底前再升息一次。但利率期货走势显示市场似乎不那么确信，凸显市场和决策者对利率路径的看法仍有很大分歧。

全球最大黄金上市交易基金--SPDR Gold Trust的持金量周一下降0.3%至802.65吨，但仍接近今年稍早触及的两年高位。(完)

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