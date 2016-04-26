《香港报摘》--信报4月26日

国际油市：美元走软激励油价走高，但美国增产预期限制涨幅
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
* 要闻版头条：
--会德丰地产发展的红磡甲级商厦One HarbourGate，市场盛传东座已获中资公司斥50亿港元购入，尺价高达1.79万港元，较去年出售予中国人寿 旗下国寿海外的西座，不足半年升逾20%。
* 其他：
--阿里巴巴 2014年1月收购中信21世纪，后来易名为阿里健康 ，挂牌至今近两年，仍被证监会裁定该宗收购交易违反《公司收购、合并及股份购回守则》。阿里巴巴称，正研究是否提出司法覆核，强调有关裁决不会影响阿里健康的营运，该公司作为阿里旗下医疗保健业务旗舰的地位不变。
--中国银行 旗下从事飞机租赁业务的中银航空租赁，昨日已展开投资者预路演，暂订于5月第二周开始招股，下月27日上市。据保荐人中银国际撰写的报告估计，中银航空租赁的估值介乎42.37亿至53.06亿美元。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
路透北京1月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三大幅抬升，短端上行更为明显。交易员称，境内人民币流动性持续紧张，而美元流动性相对宽松，导致掉期市场买盘增加，推升掉期曲线。隔夜掉期点 一度升至50点，创近三周新高；受短端传导且大行卖压不大，一年期掉期 一度升至1,001点创七个月新高。
路透首尔1月18日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超193 亿韩元。外资已连续四天卖超韩股，期间累计净卖出3,755亿韩元(3.2241亿美元)的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月18日 -19.3 87.4 -69.5 ^1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.