《香港报摘》--信报4月26日

* 要闻版头条：

--会德丰地产发展的红磡甲级商厦One HarbourGate，市场盛传东座已获中资公司斥50亿港元购入，尺价高达1.79万港元，较去年出售予中国人寿 旗下国寿海外的西座，不足半年升逾20%。

* 其他：

--阿里巴巴 2014年1月收购中信21世纪，后来易名为阿里健康 ，挂牌至今近两年，仍被证监会裁定该宗收购交易违反《公司收购、合并及股份购回守则》。阿里巴巴称，正研究是否提出司法覆核，强调有关裁决不会影响阿里健康的营运，该公司作为阿里旗下医疗保健业务旗舰的地位不变。

--中国银行 旗下从事飞机租赁业务的中银航空租赁，昨日已展开投资者预路演，暂订于5月第二周开始招股，下月27日上市。据保荐人中银国际撰写的报告估计，中银航空租赁的估值介乎42.37亿至53.06亿美元。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘

中国报摘